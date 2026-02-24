Le regret énorme de Lionel Messi

Champion du monde, quatre fois vainqueur de la Ligue des Champions et huit fois Ballon d’Or, Lionel Messi (38 ans) a tout gagné dans sa carrière. Reprenant la saison du côté de l’Inter Miami et rivé sur son objectif, à savoir remporter de nouveau la Coupe du Monde cet été, l’attaquant argentin était invité dans l’émission Miro de Atrás. Questionné sur des choses personnelles, il a confié l’un de ses plus grands regrets.

«Je regrette tellement d’autres choses. Et je dis toujours à mes enfants d’étudier et de se préparer. Enfant, j’avais le temps d’apprendre l’anglais et je ne l’ai pas fait. Plus tard, je l’ai beaucoup regretté, car j’ai eu l’occasion de côtoyer des gens incroyables, de vivre des situations extraordinaires pour parler et discuter, et on se sent ignorant. Quel gâchis», a-t-il confié.