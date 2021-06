Le Barça enrage du cas Ousmane Dembélé, la remontada du Danemark fait grand bruit

La suite après cette publicité

Le Danemark revient de très loin

La qualification des coéquipiers de Christian Eriksen fait grand bruit, ce matin. «En rouge et Damsgaard» titre d'ailleurs Ekstra Bladet en une de son édition du jour. Éliminés de la compétition à vingt minutes de la fin, les Danois ont su trouver un supplément d'âme dans un Parken Stadium en feu pour battre la Russie (4-1) et se qualifier pour la suite de la compétition. Une prestation également saluée en Angleterre ou The Times explique que le Danemark a su se mettre au diapason pour rejoindre le Pays de Galles en 8e de finale de la compétition. Des 8e de finale que verront également les Diables Rouges, vainqueur de la Finlande (2-0) grâce à une nouvelle réalisation de Romelu Lukaku. «Carton Plein» titre d'ailleurs La Dernière Heure en une de son édition Sport, ce matin.

Le blessure de Dembélé change tout

Il y aura un grand absent, demain soir, sur la pelouse de la Puskas Arena, en la personne d'Ousmane Dembélé. «Alarme Dembélé» titre d'ailleurs Sport en une de son édition du jour. Touché face à la Hongrie, le Barcelonais a dû quitter le groupe hier. Une blessure qui semblerait bien plus grave que prévu puisque l'ancien Rennais serait finalement touché à un tendon du genou et pourrait faire l'objet d'une intervention chirurgicale. Une blessure qui pourrait éloigner Dembélé des terrains pendant de longues semaines et qui pourrait remettre en question son avenir du côté de Barcelone. Une information reprise en une de L'Esportiu, ce matin qui titre : «Changement de plan», alors que le Barça fait face à des difficultés financières et pourrait être à la recherche de liquidités, cet été. Affaire à suivre...

Le mercato estival s'enflamme aux quatre coins de l'Europe

C'est aussi l'actualité du jour. Outre l'Euro, le mercato s'agite dans tous les sens. The Daily Telegraph nous apprend, ce matin, que Manchester City serait passé à l'action dans le dossier Harry Kane en proposant pas moins de 115 M€ à Tottenham pour s'offrir les services du buteur anglais. Une offre refusée par les Spurs qui en attendent plus. «Me voilà Inter», titre d'ailleurs La Gazzetta dello Sport, ce matin. Libre de tout contrat avec l'AC Milan, Hakan Çalhanoglu devrait s'engager avec l'ennemi juré dans les prochaines heures. Le Milan qui chercherait désormais un remplaçant au milieu turc et qui aurait ciblé deux profils en la personne d'Hakim Ziyech, peu utilisé du côté de Chelsea et sur qui Thomas Tuchel ne compte visiblement pas. Et Dani Ceballos, dont l'avenir est toujours incertain après sa saison passée en prêt du côté d'Arsenal et alors que Carlo Ancelotti vient tout juste de débarquer au Real. Enfin, Tuttosport nous apprend également que la Juventus avancerait dans le dossier Locatelli. Auteur d'un début d'Euro impressionnant, le milieu de Sassuolo plairait beaucoup dans le Piémont et pourrait rapidement faire l'objet d'une offre concrète.