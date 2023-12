Alavés - Real Madrid : les compositions officielles

La fin de la phase aller approche en Liga, et le Real Madrid compte ses troupes avec inquiétude. Les Merengues ont encore perdu un cadre de l’effectif, David Alaba, victime d’une rupture des ligaments croisés contre Villarreal dimanche (4-1). Déjà privé de Camavinga, Courtois, Carvajal, Vinicius ou encore Militao, Carlo Ancelotti compte sur le mercato hivernal pour renflouer son effectif. Avant cela, il reste 2 matches, dont celui de ce soir contre Alavés, qui enchaîne les cadors après avoir chuté à domicile face à Gérone, leader surprise (0-3).

Pour ce match, Alavés change uniquement ses latéraux suite à la défaite de ce week-end. Exit Tenaglia et Lopez, sur le banc, remplacés par Abqar et Rebbach dans le 11. Samu reste en pointe, devant Gorosabel, Guridi et Rioja. De son côté, le Real aligne le même 11 que face à Villarreal à l’exception de Lunin, Alaba et Ferland Mendy, remplacés par Kepa, Nacho et Garcia. Diaz et Rodrygo sont alignés devant, Vazquez, Kroos, Modric et Bellingham au milieu de terrain.

Suivez ce match en direct commenté sur FM

Les compositions

Alavés : Sivera - Gorosabel, Abqar, Marin, Duarte - Guevara, Blanco - Rebbach, Guridi, Rioja - Samu

Real Madrid : Kepa - Vazquez, Rüdiger, Nacho (cap.), Garcia - Valverde, Modric, Kroos, Bellingham - Diaz, Rodrygo