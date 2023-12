C3/C4 : tous les qualifiés

La phase de groupes de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence a pris fin ce soir. On connaît l’ensemble des qualifiés pour les 8es de finale ainsi que pour barrages. Cela concerne notamment les clubs français qui seront donc quatre à disputer les barrages : Rennes, Toulouse et l’OM, qui vient de perdre à Brighton (1-0), en plus de Lens, qui descend de la Ligue des Champions.

Il y aura fort à faire pour nos représentants, alors que le LOSC s’est facilité la tâche en C4. Grâce à leur victoire (3-0) contre Klaksvik, les Dogues ont fini premiers de leur groupe et auront un tirage, a priori, moins corsé grâce à ce statut de tête de série, qui leur évite aussi les barrages.

Ligue Europa :

Les qualifiés en 8es de finale : Liverpool, Villarreal, Slavia Prague, Bayer Leverkusen, West Ham, Atalanta, Brighton, Rangers

Les barragistes

Les 3es de Ligue des Champions Galatasaray, Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, AC Milan, Young Boys de Berne, Shakhtar Donetsk

Les 2es de Ligue Europa : Toulouse, Rennes, AS Rome, Qarabag, Fribourg, Sporting CP, OM, Sparta Prague

Ligue Europa Conférence :

Les qualifiés en 8es de finale : Aston Villa, Fiorentina, PAOK, Fenerbahçe, Club Bruges, Plzen, Maccabi Tel Aviv, LOSC

Les barragistes

Les 3es de Ligue Europa : Union Saint-Gilloise, Maccabi Haïfa, Servette Genève, Molde, Olympiakos, Ajax, Sturm Graz, Betis

Les 2e de Ligue Europa Conférence : Legia, Ferencvraros, Eintracht Francfort, Ludogorets, Bodo/Glimt, Slovan Bratislava, La Gantoise, Dinamo Zagreb