Ligue Europa : Brighton crucifie l’OM !

Match pour l’honneur mais match pour la première place de groupe tout de même. Comme le Stade Rennais un peu plus tôt dans la soirée, et qui a échoué (battu par Villarreal), l’OM avait besoin d’un simple match nul à Brighton pour s’assurer la tête de la poule B. Le statut protégé de tête de série peut avoir son importance dans une campagne européenne alors pourquoi s’en priver ? Et puis ce n’est pas le genre de Gattuso de laisser filer une rencontre. L’Italien envoyait d’ailleurs une équipe quasi type où seul Meïté prenait place dans la défense de ce 3-5-2 à la place de Gigot.

Prudents mais appliqués, les Marseillais s’efforçaient à s’approcher de la surface adverse dans ces premières minutes. Il y a même eu cette frappe contrée de Clauss sur le haut de la barre (16e). Cela n’effrayait pas vraiment des Seagulls, plus entreprenants dans le jeu et auteurs de quelques alertes devant la cage de Pau Lopez (12e, 18e, 21e, 42e). Les locaux se trouvaient face au jeu, parvenant à percer facilement le premier rideau olympien, tout en manquant de justesse dans le dernier geste. On pourrait même parler d’un caractère un peu tendre.

L’éclair de Joao Pedro

Pas de quoi rassurer un Gattuso déjà bien chaud sur son banc de touche entre des insuffisances techniques importantes, en plus d’un manque d’impact, et parfois même d’une concentration trop lâche, à l’image des relances de Balerdi et de l’apathie de Lodi. Le Brésilien en faisait d’ailleurs les frais peu après la reprise (56e), aussi bien pour des raisons techniques que physiques. Vitinha cédait également sa place à Ndiaye et cela commençait à enrayer un peu la supériorité collective des Anglais (59e), avec toujours cette même difficulté à conclure (59e). C’est le paradoxe de cette confrontation car c’est finalement l’OM qui se procurait les situations les plus dangereuses.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Brighton 13 6 5 4 1 1 10 5 2 Marseille 11 6 4 3 2 1 14 10

Après la barre de Clauss, c’est Harit qui frappait sur le poteau de Steele (60e), puis Clauss faisait parcourir un nouveau frisson dans la défense adverse (69e). Ce temps fort ne durait pas. Brighton affichait sa détermination à jouer haut et à assiéger le but. Les occasions franches manquaient encore et toujours à l’appel jusqu’à ce coup de canon de Joao Pedro fatal (1-0, 89e). Il n’y avait plus le temps de revenir. De toute façon, l’OM n’a jamais mis les bons ingrédients et s’incline, abandonnant au passage cette fameuse 1ère place. Comme pour Toulouse et Rennes, il faudra passer par les barrages et un adversaire sortant de la Ligue des Champions…

Le classement du groupe B.