Ligue Europa : Rennes laisse échapper la première place, Toulouse s’offre une victoire

Après la dernière journée de la phase de poules de Ligue des Champions, place à la Ligue Europa, qui vivait ce jeudi soir les derniers frissons de 2023. Avec deux clubs français concernés par la salve de 18h45, le Stade Rennais et le Toulouse Football Club. Commençons par le club breton, qui recevait son concurrent principal dans le groupe F, Villarreal, désormais entraîné par Marcelino, furtif entraîneur marseillais. Articulés dans le 3-4-3 instauré par Julien Stéphan, qui lui aussi n’était pas l’entraîneur lors du match aller entre les deux équipes, les Rennais débutaient plutôt bien la rencontre, mais manquaient de tranchant dans le dernier tiers du terrain pour faire la différence.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Villarreal 13 6 2 4 1 1 9 7 2 Rennes 12 6 7 4 0 2 13 6

Et c’est Villarreal qui allait doucher l’enthousiasme des locaux, en bénéficiant d’un penalty pour une faute, malheureuse, de Belocian, qui marchait sur le pied de Baena (34e). Gerard transformait l’offrande et mettait Villarreal devant au score, et au classement (0-1, 36e). Rennes n’avait pas le temps de gamberger : Le Féé lançait sur orbite Assignon, qui s’offrait un enchaînement de classe mondiale. Contrôle poitrine pleine vitesse, crochet derrière la jambe d’appui, tir malin entre les jambes de Pepe Reina en angle fermé (1-1, 37e). Mais il y avait un acteur qui avait envie de prendre la lumière au Roazhon Park, Atilla Karaoglan. L’arbitre de la rencontre se signalait par sa facilité à sortir les cartons jaunes et une rigidité psychologique certaine.

À lire

Ligue Europa : pourquoi le 3e but rennais a été refusé

Au retour des vestiaires, Rennes se montrait dangereux via Bourigeaud, qui trouvait les gants de Reina. Mais le numéro 14 se blessait étrangement, en contrant un ballon et devait céder sa place, à Blas. Les malheurs s’enchaînaient puisque Akhomach se jouait de Theate et bénéficiait d’un peu de chance pour battre Mandanda (1-2, 63e). Julien Stéphan lançait Truffert, Salah et Gouiri en changeant de système de jeu. Et cela fonctionnait ! Après une séquence de possession, Rennes trouvait Blas à l’entrée de la surface. L’ancien Nantais ne laissait pas une chance à Reina (2-2, 79e). Mais à l’inverse de la première période, c’est le club espagnol qui répondait tout de suite, avec un but de l’inoxydable Dani Parejo (2-3, 80e), au cœur d’une défense rennaise terriblement apathique. La fin de match était totalement folle, Le Fée trouvait la barre, Assignon marquait mais l’arbitre turc annulait le but, qui avait fait chavirer le Roazhon Park au bout du temps additionnel ! Scénario très cruel. Rennes a laissé filer la première place du groupe in extremis, et sera donc concerné par les barrages, face aux sortants de la Ligue des Champions, dont le tirage aura lieu lundi prochain.

La suite après cette publicité

Le Téfécé peut souffler

De son côté, le Téfécé jouait un match décisif en Autriche, où il ne fallait surtout pas perdre. Le LASK se montrait dangereux en début de rencontre, avant que Gelabert se mette en action. Sur un contre en deuxième période, il décalait Dallinga sur la droite de la surface. L’attaquant néerlandais ne se posait pas de question et croisait sa frappe pour tromper le portier (0-1, 54e). Mais rien n’est simple dans la saison toulousaine, et Ljubicic égalisait d’une tête décroisée (1-1, 61e). Cela ne remettait pas en cause la qualification du Téfécé pour les barrages. D’autant que Suazo donnait même la victoire aux Toulousains, à la reprise d’un centre de Donnum (1-2, 83e). Il ne fallait pas se louper en Autriche puisque dans le même temps, l’Union Saint-Gilloise réalisait l’exploit de battre Liverpool, certes venu en Belgique avec une équipe largement remaniée.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Toulouse 11 6 -1 3 2 1 8 9 4 LASK 3 6 -6 1 0 5 6 12

Dans les autres matches de 18h45, à noter la nouvelle démonstration offensive du Slavia Prague, face au Servette Genève. Le club tchèque termine ainsi devant l’AS Roma, dont le succès à domicile contre Tiraspol n’a servi à rien. Le Bayer Leverkusen a également déroulé, terminant la phase de poules avec 6 victoires en 6 matches, face à Molde. Qarabag termine deuxième de cette poule.

La suite après cette publicité

Les clubs qualifiés directement : Liverpool, Villarreal, Slavia Prague, Bayer Leverkusen

Les clubs qualifiés pour les barrages : Toulouse, Rennes, AS Rome, Qarabag

Les résultats des matches de 18h45 :

Groupe E :

LASK 1-2 Toulouse : Ljubicic (61e) pour LASK ; Dallinga (54e), Suazo (83e) pour Toulouse

Union Saint-Gilloise 2-1 Liverpool Amoura (32e), Puertas (43e) pour l’USG ; Quansah (39e) pour Liverpool

La suite après cette publicité

Groupe F :

Rennes 2-3 Villarreal : Assignon (37e), Blas (79e) pour Rennes ; Gerard (36e), Akhomach (63e), Parejo (80e) pour Villarreal

Panathinaïkos 1-2 Maccabi Haïfa : Ioannidis (89e) pour le Panathinaïkos ; David (20e), Chery (74e) pour Haïfa

Groupe G :

Slavia Prague 4-0 Servette Genève : Doudera (15e), Schranz (25e), Chytil (30, 45+1e) pour Prague

AS Rome 3-0 Sheriff Tiraspol : Lukaku (11e), Belotti (32e), Pisilli (90+3e) pour Rome

Groupe H :

Qarabag 2-1 BR Häcken : Andrade (1ère), Benzia (45+3e) pour Qarabag ; Huseynov (90+4e) pour Hacken

Bayer Leverkusen 5-1 Molde : Schick (6e), Tapsoba (22e), Ellingsen (csc, 25e), Hlozek (60e), Mbamba (70e) pour Leverkusen ; Kitolano (75e) pour Molde

Le classement de la phase de poules de Ligue Europa