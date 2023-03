EdF : Didier Deschamps fait de Mbappé le meilleur joueur du monde

La suite après cette publicité

Orphelin d’Hugo Lloris et Raphaël Varane, l’Équipe de France va devoir trouver un nouveau capitaine lors du prochain rassemblement. Si les noms d’Antoine Griezmann ou Paul Pogba ressortent, c’est bien celui de Kylian Mbappé qui fait la faveur des pronostics. Quid de l’avis de Didier Deschamps sur la question ? Dans un entretien accordé au Parisien, où il a notamment mis les choses au clair avec Karim Benzema, "DD" est revenu sur le choix du futur capitaine des Bleus et sur la possibilité « Kyks ».

« Je sais quels joueurs peuvent l’être. Mais ça passera par des discussions avec eux. Kylian peut l’être, bien évidemment. (Sur la question est-il le meilleur du monde ?). Si je réponds oui, on va me reprocher de ne pas être objectif, car je suis son sélectionneur. D’autres observateurs diront qu’il y a meilleur que lui. C’est leur avis. Pour moi, Kylian est bel et bien le meilleur. Ce qu’il réalise par rapport à d’autres, à son âge, c’est exceptionnel. »

