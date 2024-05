Pisté par la Ligue 2, Nassim Ouammou veut quitter Israël

Actuellement sous les couleurs du Maccabi Netanya, neuvième de la première division israélienne, Nassim Ouammou (31 ans) devrait rapidement voguer vers de nouveaux horizons. Alors que la guerre palestino-israélienne est, aujourd’hui, à son paroxysme, le latéral gauche franco-marocain souhaite en effet revenir en France, selon nos dernières informations. Lié à son club jusqu’en juin 2025, le natif de Saint-Etienne devrait rapidement être libéré de son contrat.

Passé par Mulhouse, Rodez ou encore Boulogne, ce gaucher d’1m81 se distingue par une belle solidité défensive et une capacité à se projeter vers l’avant. Expérimenté (plus de 200 matches dans sa carrière et plus de 100 matches en Ligue 2), Nassim Ouammou est d’ailleurs d’ores et déjà pisté par plusieurs clubs de Ligue 2, bien conscients de l’opportunité à saisir. Reste désormais à connaître l’identité de l’heureux élu…