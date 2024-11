Arsenal : Martin Odegaard croit encore au titre en Premier League

Depuis le début de saison, Arsenal alterne entre le bon et le moins bon. Blessé à la cheville depuis début septembre, Martin Odegaard a terriblement manqué aux Gunners durant plusieurs mois. Le début de son absence a coïncidé avec le début des mauvais résultats pour les hommes de Mikel Arteta, qui se reposent énormément sur les prouesses de leur meneur de jeu norvégien. De retour depuis quelques jours, ce dernier commence déjà à régaler et s’est notamment illustré avec une passe décisive avant la trêve internationale contre Chelsea (1-1). Interrogé par les médias du club ce samedi à quelques heures de la rencontre face à Nottingham Forest (16h), le joueur de 25 ans a expliqué qu’il croyait encore au titre malgré le retard de neuf points de son équipe sur Liverpool, solide leader.

«Nous avons connu quelques matches sans victoire en Premier League, et quand vous regardez le tableau, nous avons quelques points de retard. Mais la route est encore longue et nous nous souvenons que la saison dernière, lorsque nous avons connu une période difficile en décembre, nous sommes revenus très forts. Nous sommes convaincus que nous pouvons repartir sur une bonne lancée cette saison. Tout commence aujourd’hui contre Nottingham Forest. Je n’ai pas joué à l’Emirates depuis le mois d’août, j’ai l’impression que c’est une éternité ! Ce sera formidable de revenir devant vous, et je suis sûr que vous serez tous prêts après la pause.»