La Ligue 2 diffusée en clair sur la chaîne L'Équipe !

Révolution dans l'attribution des droits TV en France. A partir du 24 juillet prochain, le multiplex de Ligue 2 sera diffusé en clair, pour la première fois, sur la chaîne L'Équipe durant la saison 2021-22. L'Equipe annonce que le groupe Amazon, détenteur de 80 % des matches de la L2, a signé un partenariat avec la chaîne pour diffuser gratuitement ce multiplex.

Nous sommes heureux de diffuser le multiplex @Ligue2BKT sur @lachainelequipe pour la saison 2021/2022 ! Notre chaîne, gratuite et accessible à tous, est un complément naturel et nécessaire à l'offre des acteurs payants, au service des téléspectateurs, des clubs et du foot. 💪🇫🇷 pic.twitter.com/C3OOiJmvy2