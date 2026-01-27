Bayer Leverkusen : coup dur pour Eliesse Ben Seghir

Décidément, la saison 2025/2026 ne se passe pas super bien pour Eliesse Ben Seghir. L’ailier gauche marocain de 20 ans rencontre des difficultés au Bayer Leverkusen où il n’a disputé que 12 bouts de matches. Parti disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc, il a manqué la finale sur blessure et a vu la défaite des siens après prolongations contre le Sénégal (1-0).

Touché à la cheville avant ce match, Eliesse Ben Seghir n’est pas prêt de rejouer dans l’immédiat. Son club a annoncé la nouvelle dans un communiqué : «prompt rétablissement, Eliesse ! Eliesse Ben Seghir sera indisponible pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cheville contractée avant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations.»