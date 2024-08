Pourquoi Fodé Ballo-Touré n’ira pas à Saint-Étienne

À la recherche d’un latéral gauche pour renforcer son équipe, l’AS Saint-Étienne a rapidement fait de Fodé Ballo-Touré sa priorité estivale. Un dossier complexe pour un joueur au salaire important à Milan, mais rendu possible par la volonté du joueur de venir et des efforts qu’il était prêt à consentir notamment au point de vue financier.

Selon nos informations, l’international sénégalais de 27 ans était prêt à diviser son salaire milanais par deux et sortait libre du club lombard. De son côté, l’ASSE se montrait intransigeante et souhaitait que le joueur fasse encore plus d’efforts. La suite, on la connait, et finalement, les Verts se sont rabattus sur Pierre Cornud du Maccabi Haïfa. De son côté, l’ancien joueur de l’AS Monaco est toujours sur le marché et dispose de contacts en Allemagne et l’Angleterre.