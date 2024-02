Leipzig-Real Madrid : la frustration de Xavi Simons

Le RB Leipzig peut nourrir des regrets. Dominateur pendant une longue période, le club allemand a finalement dû s’incliner à domicile face au Real Madrid (1-0) durant ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions. La faute à de trop nombreuses occasions qui ne sont pas allées au bout, et à ce fameux but refusé à Sesko, qui risque de faire du bruit dans la presse internationale. Malgré cela, Xavi Simons n’accable pas l’arbitre de la rencontre mais plutôt le réalisme de son équipe.

«Ce n’est pas une déception mais c’est vrai que c’est dommage. On a eu des occasions mais on n’a pas réussi à marquer. Eux, ils ont eu quelques situations et ils ont marqué. On connaît le Real Madrid. C’est ça le foot de haut niveau. Si on a des occasions, il faut marquer. On a deux semaines (trois en réalité, ndlr) pour travailler. On verra, le football, on ne sait jamais.» Le milieu de terrain prêté par le PSG refuse d’être défaitiste au micro de Canal+.