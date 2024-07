OM : Pablo Longoria explique comment il a validé l’arrivée de Mason Greenwood

Malgré les polémiques et la contestation de ses supporters, l’Olympique de Marseille n’a pas hésité à lâcher une trentaine de millions d’euros pour s’offrir Mason Greenwood. Pour ceux qui l’ignoreraient toujours, l’attaquant anglais de 22 ans débarque en provenance de Manchester United (après une saison en prêt à Getafe) avec l’étiquette de grand talent en devenir. Mais un talent marqué par une affaire de violences conjugales. Présenté aux médias ce vendredi, Greenwood a pu compter sur le soutien de Pablo Longoria.

La suite après cette publicité

« Je suis très content d’accueillir un joueur de dimension internationale comme Mason. C’est un joueur plein de qualités qui était l’un des plus grands espoirs. C’est un joueur différent avec de grosses qualités. Il fallait voir le nombre de gros clubs européens qui étaient en concurrence avec nous. C’est important de parler du projet et comprendre aussi l’arrivée de Mason. Il nous met au niveau des ambitions qu’on veut atteindre cette saison ». Ensuite, le boss de l’OM n’a pas manqué de revenir sur toutes les polémiques que cette arrivée a suscitées. Et l’Espagnol s’est porté garant de ce pari.

À lire

OM : Mason Greenwood dévoile son poste de prédilection

Longoria se porte garant

« Je tiens à dire à tout le monde que je suis le premier à comprendre que le transfert suscite beaucoup de questions. Je respecte l’opinion de chacun, mais je ne vais pas entrer dans les polémiques. Pour parler du passé, c’est une situation complexe, mais ancienne. Mason s’est déjà exprimé sur tous ses sujets, même hier. Personnellement, j’ai pris tout le temps nécessaire pour échanger avec toutes les parties prenantes du dossier. J’ai une implication personnelle dans tout le process. Le club a eu une approche très professionnelle des négociations ». Enfin, Longoria a également indiqué que son choix avait également été validé par tous les retours qu’il a eus des gens de Getafe.

La suite après cette publicité

L'OM a-t-il raison de recruter Mason Greenwood ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« Je suis espagnol, je sais comment Mason a été exemplaire pendant toute la saison dernière à Madrid. J’ai beaucoup de connaissance à Madrid et dans le club (Getafe), je sais qu’il a été exemplaire. Le plus important, c’est de parler d’avenir. J’aiderai Mason à réussir à atteindre les objectifs du club. Je tiens à dire que j’assure personnellement que Mason a toutes les valeurs qu’on veut développer à l’intérieur du club, comme tous ceux qui sont là et tous ceux qui vont arriver ». C’est dit.