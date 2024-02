PL : Arsenal s’offre une Manita à Burnley, Aston Villa double Tottenham

Alors que Liverpool a déroulé contre Brentford, Arsenal était relégué à cinq longueurs des Reds. Les Gunners qui se déplaçaient sur la pelouse de Burnley n’ont pas succombé à la pression. Martin Odegaard a vite ouvert le score (4e) avant que Bukayo Saka enfonce le clou (41e sp et 47e). En fin de match, Leandro Trossard (66e) et Kai Havertz (78e) ont participé à la large victoire du club londonien. Un succès 5-0 qui permet à Arsenal de revenir à deux points du leader.

Mauvaise opération pour Tottenham qui s’est incliné 2-1 à domicile contre Wolverhampton. Joao Gomes s’est offert un doublé pour les Wolves et le club londonien descend à la cinquième place. Cela profite à Aston Villa qui passe quatrième avec deux unités de plus que les Spurs. L’équipe d’Unai Emery a profité d’un doublé d’Ollie Watkins pour battre Fulham (2-1). Dans le même temps, Newcastle a partagé les points avec Bournemouth (2-2) et West Ham a perdu sur la pelouse de Nottingham Forest (2-0).

Les résultats de l’après-midi