PL : Liverpool écrase Brentford

Ce samedi, Liverpool s’est déplacé sur la pelouse de Brentford en ouverture de la 25e journée de Premier League. Les Reds, privés de plusieurs cadres avant le coup d’envoi, ont remporté ce rendez-vous assez largement mais laissent des plumes au passage (4-1). Darwin Nunez a ouvert le score (34e), avant que Alexis Mac Allister ne double la mise (54e). Mohamed Salah, de retour de blessure, s’est ajouté à la fête (68e), tout comme Cody Gakpo (86e). Ivan Toney a entre temps réduit l’écart (75e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Liverpool 57 25 35 17 6 2 59 24 14 Brentford 25 24 -8 7 4 13 35 43

En revanche, le club de la Mersey a perdu deux joueurs, tous sortis sur blessure, Curtis Jones et Diogo Jota. Darwin Nunez est lui sorti à la pause visiblement diminué. Avec ce succès non sans pertes, Liverpool garde son fauteuil de leader et met la pression sur Manchester City, qui défie Chelsea ce soir. Les Bees sont 14es.