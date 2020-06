Chelsea : Marco van Ginkel entrevoit le bout du tunnel et discute pour une prolongation

Recruté par Chelsea au cours de l'été 2013 avec le statut d'espoir néerlandais, Marco van Ginkel (27 ans) n'a jamais réussi à confirmer les attentes placées en lui au fil des années. Le milieu de terrain international néerlandais (8 sélections) ne s'est même jamais imposé chez les Blues (4 matches) et a enchaîné les prêts (AC Milan, Stoke City, PSV Eindhoven) ces dernières saisons. Le numéro 42 du club londonien, qui ne s'est en fait jamais vraiment remis de sa rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit en 2013 et qui n'a plus joué une seule minute depuis une nouvelle grave blessure au genou en juin 2018, arrive en fin de contrat le 30 juin prochain du côté de Stamford Bridge. Toutefois, Van Ginkel, qui se trouve en rééducation depuis plus de deux ans désormais, a expliqué à ED que son aventure à Chelsea pourrait se poursuivre au-delà de cette saison.

«Les perspectives sont très bonnes maintenant. J'ai travaillé dur pour revenir et je peux gérer quatre ou cinq séances d'entraînement par semaine. En mars, j'étais presque prêt à rejoindre le groupe et j'ai été autorisé à disputer des duels à l'entraînement, mais le coronavirus a ensuite pris le dessus. Mon agent Karel Jansen discute d'un nouveau contrat avec le club. Je suis très content de ce signe de confiance de Chelsea. Ce n'est pas sans raison qu'un club essaie de vous garder dans une période aussi incertaine, après une si longue période de blessure. Apparemment, ils voient toujours quelque chose en moi, même si nous devons encore nous en sortir. Si je réussis, je m'attends à pouvoir revenir à Chelsea avec les U23 à court terme. Sinon, je serai libre cet été et nous chercherons ailleurs», a ainsi confié l'ancien joueur du Vitesse Arnhem au média néerlandais. Marco van Ginkel, qui avait remplacé Cesc Fabregas dans l'effectif inscrit en Premier League lors de la deuxième partie de la saison 2019-2020, pourrait donc enfin rejouer au football dans un futur très proche. Vingt-cinq mois après, il prévient : «ma carrière n'est pas encore finie».