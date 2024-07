Real Madrid : les débuts de Kylian Mbappé sont connus

Depuis mardi et l’élimination de la France face à l’Espagne, le Real Madrid a accéléré concernant le cas de Kylian Mbappé. Le Français, qui a été officialisé avant le début de la compétition, sera présenté le 16 juillet prochain et sera ensuite en conférence de presse. Le club madrilène a également enfin lancé les maillots floqués à son nom et les ventes ont déjà explosé.

Mais du côté du sportif, le Real Madrid a déjà tout prévu à en croire les informations d’AS. Après son Euro, Kylian Mbappé va avoir le droit à quelques jours de vacances mais l’objectif est clair : qu’il soit prêt pour le premier match officiel de la saison lors de la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta (14 aout). Ce sera à Carlo Ancelotti de décider s’il veut le lancer officiellement dans ce match où s’il veut attendre un peu. Ce la dépendra surtout de la préparation estivale de Kylian Mbappé et de son état de forme. Car les Madrilènes enchaîneront 4 jours plus tard avec le premier match de Liga.