Ligue 1 : Lille s'impose face à Strasbourg dans une ambiance hostile

Pour l'avant-dernière rencontre de la 34e journée de Ligue 1, le Lille OSC recevait le RC Strasbourg Alsace sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Les Dogues (10es) n'avaient pas connu le goût de la victoire durant le mois d'avril (2 nuls, 2 défaites) et étaient donc dans l'obligation de se relancer face à des Alsaciens (5es), invaincus sur leurs 11 derniers matches (5 victoires, 6 nuls) et désireux de prolonger cette série pour jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Pour ce faire, Julien Stéphan alignait son duo prolifique Gameiro-Ajorque (21 buts à eux deux) devant son numéro 10 Thomasson. De son côté, Jocelyn Gourvennec faisait confiance à sa recrue hivernale Zhegrova à droite et Weah à gauche de son 4-4-2.

Dans un match très disputé, Strasbourg initiait les premières offensives dangereuses de la première période, se projetant parfois trop facilement dans la surface de réparation adverse. En effet, Thomasson, trop collectif (12e), puis Nyamsi, contré par Fonte (13e) n'ont pas réussi à inquiéter Léo Jardim. Après des banderoles hostiles en virage envers les Nordistes, ces derniers se réveillaient petit à petit par le biais d'André, voyant sa tête effleurer le poteau de Sels (25e). Ajorque n'était également pas loin de débloquer la marque si sa tête au second poteau n'était pas déviée par celle de Jardim, sur la trajectoire (36e). À la pause, les deux formations étaient volontaires dans le jeu mais sans pour autant être justes dans le dernier geste...

Lille plie mais ne rompt pas

Au retour des vestiaires, les hommes de Julien Stéphan montraient de bien meilleures intentions offensives que leur adversaire de l'après-midi. Venu couper un corner obtenu juste après la pause, Gameiro envoyait sa tête cogner le poteau gauche d'un Jardim surpris (49e). Le gardien de but portugais, titulaire depuis février dans les buts du LOSC, se déployait à plusieurs reprises pour garder ses coéquipiers dans la partie, en détournant la frappe du pied droit d'Ajorque (58e) avant de capter celle du gauche de Thomasson (75e). Et s'il n'était pas présent pour dévier les tentatives adverses, son latéral gauche Gudnmundsson dégageait la tête de Nyamsi sur sa ligne (80e).

Mais alors que les pensionnaires de la Meinau multipliaient les offensives sans ouvrir le score, Lille, efficace, débloquait la marque dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire grâce à Celik. Voyant le centre de Weah prolongé par Nyamsi, le défenseur turc reprenait le ballon du gauche et prenait le portier belge à contre-pied (1-0, 87e). Son deuxième but personnel en Ligue 1 cette saison. Une réalisation importante puisqu'elle offre trois importants au LOSC (1-0), sifflé après la rencontre mais relancé quelque peu dans la course à l'Europe, à 5 points du premier européen Nice. Le Racing reste 6e et voit ses chances de podium s'envoler...