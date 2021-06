Aston Villa optimiste quant à une prolongation de Jack Grealish

Alors que la presse anglaise annonçait la semaine dernière qu’un accord avait été trouvé entre Manchester City et Aston Villa pour le transfert de Jack Grealish, à hauteur de 116 M€, The Telegraph avançait ce mardi que les dirigeants des Villans étaient optimistes concernant une prolongation de leur joueur star. Ils souhaitent garder leurs meilleurs éléments afin de faire mieux que leur 11e place de la saison dernière, et pourquoi pas essayer d’accrocher une place européenne.

L’international anglais avait déjà étendu son contrat au sein de son club formateur en septembre dernier, jusqu’en 2025. Avec une nouvelle prolongation, Aston Villa souhaite mettre fin à toute rumeur de départ. Son salaire pourrait lui passer de 116 000€ à près de 175 000€ par semaine. Reste à voir si cela découragera Manchester City et Pep Guardiola, qui apprécie énormément le joueur.