Le groupe du PSG sans Dembélé face au Havre mais avec une première

Déjà sacré champion de France depuis deux semaines, le PSG s’accroche désormais à son autre grand défi : celui de finir la saison de L1 invaincu, ce qu’aucun club n’a jamais été en mesure de faire dans l’histoire du championnat. Il faudra pour ça assurer l’essentiel face au Havre, cet après-midi, au Parc des Princes (17h00).

Pour cette rencontre, Luis Enrique ne pourra pas compter sur Ousmane Dembélé, absent du groupe et laissé au repos, comme Willian Pacho, malade. On notera en revanche la grande première de Noham Kamara, défenseur central de 18 ans arrivé l’été dernier en provenance de Torcy et apprécié du technicien espagnol.

