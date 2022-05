Atlético : la dernière danse de Luis Suarez à Madrid

Pour la réception de Séville sur son terrain du Wanda Metropolitano, l'Atlético de Madrid devra confirmer sa troisième place face à son concurrent direct, à un petit point au classement. Certes, les quatre premières places sont qualificatives pour la Ligue des Champions en Liga, mais les Colchoneros sont dans l'obligation de finir la saison sur le podium, qu'ils ont toujours occupé à la fin de la saison depuis l'exercice 2012/2013. Ce dernier match à domicile donnera également l'occasion à l'attaquant uruguayen Luis Suarez de faire ses adieux au public de l'Atlético, qu'il a rejoint en septembre 2020 en provenance du FC Barcelone, où il était devenu indésirable.

En effet, El Pistolero a été en conflit avec son entraîneur Diego Simeone, ce qui a suivi une saison en deçà, alors qu'il avait permis aux Rojiblancos d'être sacrés champions d'Espagne la saison passée. Néanmoins, l'international de la Celeste (132 sélections, 68 buts) devrait quitter le club de la capitale espagnole cet été, lui qui est en fin de contrat en juin prochain. Voyant la situation contractuelle de Luis Suarez compliquée à Madrid, plusieurs clubs européens n'ont pas hésité à montrer leur intérêt pour le buteur de 35 ans. Entre un retour au Barça et l'Inter Miami en passant même par le surprenant Fenerbahçe, les destinations ne devraient pas manquer pour le natif de Salto, qui peut encore rendre des services en attaque.

Du grand amour à « c'est compliqué »

Si Luis Suarez n'est plus un élément important de l'équipe d'El Cholo cette saison, son premier exercice sous ses nouvelles couleurs avait ébloui les supporters madrilènes. Dès le début de saison, il a été l'un des grands protagonistes de la claque infligée à Grenade, s'impliquant sur la moitié des buts (2 réalisations, 1 passe décisive) pour sa première apparition. Derrière, les journées s'enchaînent et l'Uruguayen se montre décisif dans des échéances compliquées, offrant à lui seul plus de 20 points aux siens par le but, 21 marqués en championnat, ou l'offrande, 3 délivrées. Néanmoins, en Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il n'est impliqué sur aucun but des Matelassiers, éliminés en huitièmes de finale par le futur vainqueur Chelsea. De plus, la pandémie de Covid-19 avait empêché l'ancien du Barça de faire lever les foules du Wanda Metropolitano, à huis clos tout au long de la saison.

Cependant, avec le retour du public dans les stades d'Ibère, El Pistolero ne connaissait pas la même réussite lors de son deuxième exercice. D'abord, des prestations moins abouties, assorties à une concurrence Correa-Cunha-Griezmann-Joao Felix : bref, l'Uruguayen est moins présent dans les onze de Simeone (25 titularisations en 43 matches TCC cette saison contre 36 en 38 matches en 2020/2021). Et alors qu'on le pensait calmé malgré cette baisse de régime, il s'emporte : alors qu'il est remplacé à l'heure de jeu à domicile face à Séville en décembre 2021, il lâche un *«Espèce de c**ard, toujours la même chose» à son entraîneur, dans sa frustration. Un épisode qui ne changeait rien à son statut de titulaire important - mais pas indiscutable - au sein de l'effectif madrilène. Depuis, sa deuxième partie de saison est compliquée : seulement 4 buts (qui s'ajoutent aux 7 marqués entre août et décembre) et 1 petite passe décisive. Bref, c'est triste à dire, mais le Suarez d'antan n'est plus...

Pour sa dernière devant son public, Luisito est donné titulaire dans la doublette offensive de Diego Simeone aux côtés de son ancien coéquipier au FC Barcelone Antoine Griezmann, qui ne serait plus désiré à Madrid. Face au Séville FC de Julen Lopetegui, il devra tout donner pour permettre aux Colchoneros de consolider leur dernière marche sur le podium de Liga et se qualifier en Ligue des Champions avec panache. Un club qui lui réussit bien d'ailleurs, puisqu'en 22 confrontations face aux Blanquirrojos (15 victoires, 3 nuls, 4 défaites), l'attaquant de 35 ans a déjà inscrit 11 buts et distribué 7 offrandes sous les maillots du Barça et de Liverpool, ce qui fait de la formation andalouse la troisième cible favorite du Salteño en Espagne. Tout est donc réuni pour un dernier bel adieu aux tribunes du Wanda Metropolitano avant de se diriger vers de nouveaux horizons...