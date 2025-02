Barcelone-Rayo Vallecano : les compositions officielles

C’est une occasion en or qui se présente au Barça ce soir. Les Catalants reçoivent le Rayo Vallecano dans le cadre de la 24ème journée du championnat espagnol (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h) et en cas de victoire les hommes d’Hansi Flick peut monter sur le trône de la Liga.

Pour se faire, le tacticien allemand mise sur un 4-3-3. Petite surprise, le jeune Hector Fort est titularisé en tant que latéral droit. Pour le reste c’est du classique, notamment avec la présence de Raphinha et Yamal sur les ailes ou de Pedri et Gavi au milieu de terrain. Quant à Inigo Perez, il mise sur un 4-2-3-1 dans lequel nous retrouvons les Français Florian Lejeune en défense centrale et Nteka seul en attaque. Le chauve le plus craint d’Espagne, Izi Palazon est titulaire en tant que meneur de jeu.

Les compositions officielles :

Barcelone : Szczesny - Fort, Martinez, Cubarsi, Baldé - Pedri, De Jong, Gavi - Raphinha, Lewandowski, Yamal

Rayo Vallecano : Batalla - Andrei, Mumin, Lejeune, Chavarria - Ciss, Diaz - de Frutos, Palazon, Alvaro - Nteka