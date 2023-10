Youth League : Lens enchaîne face à Arsenal

La suite après cette publicité

Après une première victoire en Youth League sur la pelouse de Séville (1-0), le RC Lens recevait Arsenal pour le compte de cette 2e journée de la phase de groupes. En attendant le match des professionnels à 21h, les jeunes lensois ont montré la voie à leurs aînés.

Les protégés de Yohan Démont ont enchaîné avec un second succès 1-0 et confirment leur première place du groupe B, en attendant la rencontre entre le PSV et Séville. C’est Ayanda Sishuba qui a inscrit l’unique but du match juste avant la pause (45'+3). Prochain rendez-vous en Youth League le 24 octobre prochain à Lens, contre le PSV.