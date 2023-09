Ligue 1 : le joli coup du Stade de Reims à Lille

9e et dernier match de cette 6e journée de Ligue 1 avec un enjeu d’importance. Le vainqueur de ce LOSC-Stade de Reims avait l’opportunité de prendre place dans le top 5 du championnat. Pour atteindre cet objectif, Paulo Fonseca alignait pour la 3e fois de suite Samuel Umtiti en défense centrale, et choisissant Yazici, l’homme en forme de ce début de saison, pour accompagner Cabella et Haraldsson en soutien de David. Will Still lui effectuait un changement par ligne après la défaite contre Brest avec les titularisations d’Okumu, Munetsi et Daramy devant.

Cette rencontre démarrait de manière catastrophique pour les Dogues. Après la sortie sur blessure de Monsieur Wattellier, remplacé par Ali Djedid, c’est Yazici qui se plaignait de la cheville. Après s’être testé quelques minutes, le milieu offensif abdiquait et cédait sa place à Zhegrova (23e). Sauf qu’entre temps, la donne avait sérieusement changé. Reims prenait rapidement le contrôle des débats dans le jeu et ouvrait même la marque sur corner. Après un premier but refusé logiquement à Munetsi (9e), Daramy devançait la tête d’Umtiti (0-1, 12e).

Reims poursuit son bon début de saison

Portés par cette supériorité du moment, les Rémois enchainaient. Au terme d’un mouvement de 8 passes parti de son propre camp, Ito servait Munetsi, qui décalait Nakamura, lequel trompait Chevalier d’un piqué plein de sang-froid (0-2, 16e). La réussite, mais aussi la maitrise, était du côté des visiteurs et le LOSC ne donnait pas le change. Il perdait même Samuel Umtiti à la pause pour protocole commotion, victime d’un choc avec Ito durant la première période. Au retour des vestiaires, le LOSC ne semblait pas revenir avec de meilleures intentions, malgré le remuant Zhegrova.

Ce dernier s’offrait tout de même la première frappe cadrée de son équipe (51e). Yoro, lui, déployait sa grande taille sur corner, sans que cela ne fasse mouche (57e). Les choses s’envenimaient un peu à l’approche du dernier quart d’heure. Après une tentative hors cadre de Cabella (69e), Chevalier maintenait les siens en vie sur ce tir puissant de Munetsi (70e). Bien lui en a pris car le centre d’Ismaily trouvait d’André, qui profitait de la mauvaise sortie de Diouf (1-2, 79e). Les Dogues faisaient tout pour revenir, à l’image de Cavaleiro (85e) et surtout de cette dernière opportunité manquée de Cabella (90e+4). Reims réalise un gros coup et monte à la 5e place.