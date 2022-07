La belle histoire de Mohamed Ihattaren totalement relancé par l'Ajax Amsterdam

La suite après cette publicité

Il a rendu fou le PSV Eindhoven, la Juventus a flairé le coup et l'a prêté pour qu'il progresse et il s'est perdu à la Sampdoria. Le début de carrière pourtant prometteur de Mohamed Ihatarren est vite devenu chaotique. Révélé rapidement au PSV Eindhoven qui a vu en lui un grand talent, Mohamed Ihatarren s'est installé rapidement comme un cadre du club néerlandais avec 7 buts et 9 offrandes en 33 matches lors de la saison 2019/2020 alors qu'il n'avait que 17/18 ans. Proche de devenir international avec les Pays-Bas où il sera sélectionné sans jouer en septembre 2020 alors que le Maroc essaye de le récupérer, Mohamed Ihatarren va ensuite connaître une saison plus compliquée sous les ordres de Roger Schmidt. Vivant très mal le décès de son père et en plein divorce avec son club pour de nombreuses divergences, Mohamed Ihatarren va excéder le club néerlandais qui le vendra à la Juventus.

Ne pouvant lui offrir des garanties à court terme, le club turinois l'a immédiatement prêté à la Sampdoria pour qu'il découvre la Serie A en disposant d'un meilleur temps de jeu qu'à la Juve. Malheureusement, personne n'a été gagnant dans ce prêt puisque Mohamed Ihatarren n'a pas joué un seul match. Arrivant au club de Gênes en surpoids, il est parti se ressourcer à Utrecht et n'a plus donné signe de vie à son club pendant un long moment. Finalement, le prêt a été rompu et l'Ajax Amsterdam est arrivé avec un vrai plan en tête pour le relancer. L'ancien directeur sportif du club Marc Overmars se montrait confiant quant à la capacité de le relancer tout doucement : «Mo Ihattaren n'a que 19 ans et est considéré comme l'un des plus grands talents de notre pays. Cependant, en raison de certaines circonstances, il n'a pas joué de match depuis longtemps. Avec nous, il va continuer à travailler sa condition physique à Jong Ajax. Là, il pourra alors montrer qu'il est toujours le bon joueur que nous connaissons. Je suis très curieux. Nous lui offrons cette opportunité et nous allons l'aider, mais bien sûr ça commence avec lui-même et il le sait.»

Son nouvel entraîneur séduit

Toujours prêté jusqu'en décembre prochain au sein du club amstellodamois, Mohamed Ihatarren est redevenu un joueur de football. Disputant 5 matches avec la réserve du club néerlandais et perdant ses kilos en trop, le gaucher a marqué 4 buts et délivré 2 offrandes sur cette période. Des performances notables que son coach en D2 Néerlandaise avec l'équipe B de l'Ajax Amsterdam, John Heintinga, avait commenté : «ce n'est pas seulement moi qui ai permis cela, mais tout le monde dans l'équipe. Nous espérons tous qu'il prendra ses responsabilités et passera à l'étape suivante. C'est pourquoi je n'arrête pas de dire : donnez-lui du temps.» L'étape suivante c'est l'équipe première et cela tombe bien, la fin de saison lui a fourni des opportunités. Sur le banc avec l'équipe première lors des 5 dernières journées de championnat, il a joué 4 minutes en finale de Coupe des Pays-Bas malgré la défaite 2-1 des siens contre le PSV Eindhoven. Et la situation continue de s'améliorer pour lui. Actuellement dans le groupe professionnel pour la préparation de la saison 2022/2023, Mohamed Ihatarren a notamment mis un doublé lors de la lourde défaite des siens contre Paderborn (5-2) et monte doucement en puissance.

Mieux physiquement, il aura toutefois encore beaucoup de travail à réaliser dans ce domaine comme l'a expliqué son nouveau coach Alfred Schreuder : «le rythme auquel il jouait avait l’air bien. Nous pouvez voir qu’il est bon sur le ballon et qu’il a les yeux rapides. Maintenant, il doit encore travailler sa condition physique et son rythme de compétition. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais cela s’applique à tous les joueurs en fait. Si vous voyez les étapes qu’il a franchies ces derniers mois, c’est agréable à voir. Je pense que vous voyez certaines choses de Hakim Ziyech dans Mo. Sa jambe gauche, sa sensation et son calme ballon au pied, c’est agréable à voir.» Devant continuer à marquer des points auprès de son nouveau coach, Mohamed Ihatarren est d'ailleurs conscient qu'il doit continuer ses efforts : «je veux juste montrer à quel point je suis bon et c’est ce que nous faisons en ce moment. L’Ajax sait ce que je peux faire si je suis vraiment en forme. J’ai encore toute une carrière devant moi, je suis encore très jeune. Je sais maintenant ce qui est bon pour moi et ce dont j’ai besoin.» Proche de prendre sa retraite, il y a quelques mois après une grosse dépression, Mohamed Ihatarren a été totalement relancé par l'Ajax Amsterdam. À lui de rendre aux Godenzonen leur confiance dans une saison 2022/2023 qui fait d'or et déjà office de seconde chance pour lui.