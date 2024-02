Inter Miami : les retrouvailles émouvantes entre Lionel Messi et son club d’enfance

Sur fond de tensions diplomatiques et de problèmes financiers, l’Inter Miami a enfin bouclé sa préparation à quelques jours de la reprise de la Major League Soccer (MLS). Ainsi, Lionel Messi et ses partenaires ont croisé le fer avec les Argentins des Newell’s Old Boys, dans la nuit de jeudi à vendredi. L’occasion pour l’attaquant argentin, tout juste remis des problèmes musculaires qui l’avaient privé de la tournée en Asie, d’affronter son club d’enfance vingt-quatre ans après l’avoir quitté.

Remplacée à l’heure de jeu, la Pulga n’a pu éviter le match nul à la franchise américaine (1-1). Néanmoins, l’octuple lauréat du Ballon d’Or a eu l’opportunité de communier avec les joueurs du club de Rosario à travers une séance photo, en marge du coup de sifflet final. «Je vais me faire tatouer ce câlin, c’est le meilleur moment de ma vie. J’ai toujours été de son côté, et si quelqu’un parlait en mal de lui, il voulait me combattre. Je lui ai dit que je l’aimais, c’est ce que je ressens. Je vais être papa et je vais appeler mon fils Lionel», a déclaré sur les antennes de DSports Radio le milieu argentin Franco Diaz, qui a sans aucun doute vécu le moment le plus marquant de sa vie de footballeur.