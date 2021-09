L'Angleterre se régale du régime imposé par Cristiano Ronaldo à MU, la Juventus en pleine panique

La suite après cette publicité

CR7, l'aile ou la cuisse

L'une des informations qui font réagir ce mardi en Angleterre concerne Cristiano Ronaldo et surtout ce qui se passe dans son assiette et celles de ses coéquipiers. Car l'impact de CR7 est si grand qu'il a des répercussions même dans l'alimentation de ses nouveaux collègues. C'est le gardien Lee Grant qui a expliqué ça dans le podcast talkSPORT, et ce mardi tous les tabloïds s'en régalent. C'est le cas du Daily Mirror qui fait dans le jeu de mots en titrant «on ne s'effondrera pas», sauf que «Crumble» c'est aussi une référence au désert. Car plusieurs membres de Reds Devils n'oseraient plus prendre de desserts en présence de Ronaldo dont l'hygiène de vie n'est plus à démontrer. Pour le Daily Star, c'est «le dernier combat de la crème» qui est en jeu à United, depuis l'arrivée de la star portugaise. Même son de cloche avec le Daily Express qui évoque aussi la peur des coéquipiers de Ronaldo, lorsqu'il s'agit de manger du pudding à la cantine. Bon appétit !

La Juventus en pleine crise avant la C1

En Italie, c'est la Juve qui fait parler et surtout qui pose question. Car la Vieille Dame est bien mal en point avant de faire son entrée en ligue des champions face à Malmö. En championnat, 1 seul point pris en 3 rencontres. Comme si les Bianconeri avaient perdu l’appétit... En tout cas, l'état inquiète. «Tous avec Max "Réveille-toi Juve"», titre ainsi Tuttosport. Le journal transalpin explique que le dernier entraînement était intense, avec le coach Massimiliano Allegri qui a tout fait pour remonter ses troupes. Cela fait aussi la Une du Corriere dello Sport qui placarde «Réveillez-vous les gars» en couverture du journal. Du côté de La Gazzetta dello Sport, on annonce que Paulo Dybala sera bien là pour la C1 et pour Allegri. Enfin, c'est «la Ligue de la peur», pour le Quotidiano Sportivo qui évoque un sale moment pour la Juve, alors qu'elle va faire son entrée en LDC.

Les Toffees en tête !

En Angleterre, Everton jouait hier et s'est imposé 3-1 contre Burnley. Rien d'extraordinaire jusque là, sauf qu'avec cette victoire, les Toffees ont aussi pris la tête de la Premier League. Après 4 journées de championnat ils ne sont pas seuls au sommet, puisque Manchester United, Chelsea et Liverpool possèdent également 10 points , comme le rappelle le Daily Mail ce mardi. Un sacré départ pour les hommes de Rafael Benitez qui attire forcément l'attention des journaux anglais.