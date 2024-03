Alfred Gomis veut se relancer

Prêté par le Stade Rennais cette saison au FC Lorient, Alfred Gomis (30 ans) est la doublure d’Yvon Mvogo (29 ans) chez les Merlus. Barré par la concurrence chez les Rouge et Noir, où il était troisième gardien derrière Steve Mandanda (38 ans) et Gauthier Gallon (30 ans), le portier sénégalais a changé sa route pour retrouver du temps de jeu à Lorient. Mais Gomis n’a pas plus de minutes, lui qui devait jouer les matchs de Coupe de France, Lorient a été éliminé tôt dans la compétition.

Résultat, l’ancien Dijonnais n’a joué qu’un match cette saison. De quoi envisager un changement l’année prochaine ? Le principal intéressé a assuré lors d’un entretien accordé à Ouest-France qu’il souhaitait retrouvait du temps de jeu. «Je ne me considère pas comme un numéro deux. Dans ma tête, je suis toujours un gardien numéro un», a d’abord rappelé Gomis, avant d’imager sa situation actuelle. «Aujourd’hui, j’ai dû arrêter mon chemin pour plusieurs raisons. Cette année, ça ira comme ça. Mais l’année prochaine, par contre, je veux reprendre mon chemin là où il s’est arrêté», a-t-il assuré. Pour rappel, il est sous contrat jusqu’en 2025 avec le Stade Rennais.