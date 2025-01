Coupe du Roi : Osasuna élimine Bilbao, la Real Sociedad dompte le Rayo

Après la victoire du FC Barcelone et en attendant l’affiche entre le Real Madrid et le Celta de Vigo, les 8es de finale de la Coupe du Roi se poursuivaient, ce jeudi, avec deux rencontres. Sur la pelouse de San Mamés, Bilbao accueillait Osasuna. Menés de deux buts après des réalisations signées Oroz (40e) et Budimir (44e, sp), les Basques ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir dans cette rencontre.

Si Nico Williams a d’abord réduit l’écart (45+3eà), De Marcos a égalisé (55e). Oui mais voilà, quelques instants plus tard, Budimir s’est offert un doublé (70e) pour offrir la qualification à Osasuna (3-2). Dans l’autre match, la Real Sociedad défiait le Rayo Vallecano et a également assuré sa qualification (3-1) grâce à trois buts d’Oyarzaba (23e), d’Olasagasti (45+1e) et de Sergio Gomez (79e). La réduction du score de Trejo (45+7e) restera finalement anecdotique.