Liga : l'Atlético freiné par la Real Sociedad

Avant cette 4ème journée de Liga, l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad avaient le même bilan (2 victoires et 1 défaites) malgré une différence de buts à l'avantage des Colchoneros. C'était donc l'occasion rêver pour l'une des deux équipes de creuser l'écart et de repousser le perdant à trois points. Pour ça, il ne fallait pas que les deux adversaires se neutralisent. Et pourtant, c'est ce qu'il s'est passé au stade d'Anoeta. Pas de vainqueur donc lors de cette rencontre (1-1), c'est un résultat décevant pour les deux clubs qui avaient des raisons d'espérer mieux. D'autant plus qu'à la mi-temps, les hommes de Diego Simeone avaient un but d'avance et le match était vraiment spectaculaire dans son ensemble. En première période, les Colchoneros prenaient l'avantage dès le début de la rencontre grâce à Alvaro Morata. Sur un corner rentrant tiré par Carrasco qui trouvait la base du premier poteau, le ballon revenait sur l'Espagnol qui pouvait alors conclure facilement du gauche aux six mètres pour l'ouverture du score (5e).

A la demi-heure de jeu, l'ancien attaquant de la Juventus pensait offrir le break à son équipe mais la VAR intervenait pour annuler son but (32e). Entre temps, Merino avait trouvé le poteau d'Oblak (15e). Puis ce fut au tour de Gimenez de trouver la transversale grâce au plongeon in extrémis de Remiro (38e). Dans le second acte, c'étaient au tour des recrues de la Real Sociedad de se mettre en avant. Sadiq égalisait seulement dix minutes après son entrée en jeu. Cho partait sur la gauche, provoquait et envoyait un centre au second poteau où Sadiq dominait Reinildo dans les airs et marquait de la tête. Une recrue à la passe décisive, une autre à la finition. Sadiq pensait offrir la victoire à son équipe mais son but était finalement annulé par la VAR, tout comme Morata. Le recrutement de la Real Sociedad tient toutes ses promesses en tout cas. Avec ce résultat décevant, l'Atlético monte quand même d'une place au classement provisoire.