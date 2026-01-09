Menu Rechercher
Sénégal : Iliman Ndiaye ouvre le score après la boulette du gardien du Mali

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Iliman Ndiaye, l'attaquant du Sénégal @Maxppp

Début de quarts de finale de la CAN ce vendredi au Maroc. À Tanger, le Sénégal affronte le Mali. Et après une première période maîtrisée par les Lions de la Teranga, ces derniers ont été récompensés peu avant la demi-heure de jeu grâce à Iliman Ndiaye.

beIN SPORTS
🇸🇳 Iliman Ndiaye profite d'une boulette du gardien du Mali et ouvre le score pour le Sénégal !
Après un centre de Diatta, Djigui Diarra, le portier malien, a mal réceptionné le ballon et a laissé filer le ballon. Il n’en fallait pas plus pour Iliman Ndiaye qui ne s’est pas fait prier pour finir dans le but vide. Il faut désormais maîtriser la seconde période en supériorité numérique pour les Sénégalais afin de se qualifier en demi-finale.

CAN
Sénégal
Mali

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Sénégal Flag Sénégal
Mali Flag Mali
