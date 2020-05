Brescia : Mario Balotelli a déçu le président Massimo Cellino

L'aventure de Mario Balotelli à Brescia semble arriver à sa fin. Après avoir séché l'entraînement de mardi et en raison de sa condition physique qui laisse ses dirigeants perplexes, le buteur italien pourrait voir son contrat être rompu avec le club lombard. Le président biancazzurro Massimo Cellino est déçu de la tournure que prennent les événements, il ne s'en cache pas.

« Mario est un garçon particulier et il est également évident que sa tête n’est plus avec nous, rien de différent de la façon dont il a toujours été. Il y a de la déception. Je l'aimais, j'espérais que l'air de la maison et le désir de l'équipe nationale le feraient bien marcher. Nous sommes tous déçus », a-t-il fait savoir dans des propos relayés par Sport Mediaset. Un discours au passé comme si l'ancien joueur de Nice et de l'OM avait déjà fait ses valises. C'est en tout cas ce qui se profile ...