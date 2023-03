Bayern-PSG : Kingsley Coman savoure

La suite après cette publicité

Battu 1-0 à l’aller, le Paris Saint-Germain a de nouveau chuté face au Bayern Munich en huitième de finale retour (2-0). Une défaite synonyme de nouvelle élimination prématurée pour les Rouge et Bleu. De son côté, Kingsley Coman a savouré la qualification.

« Ils ont fait une super première période. À la mi-temps, on a pu régler les problèmes, on a été plus compact en deuxième. La dernière fois qu’on les a rencontrés en quart, ils nous ont sortis. Aujourd’hui, on a mérité cette victoire. On se concentre sur nous, on travaille en équipe », at-il déclaré au micro de Canal+.

