OM-PSG : des filets amovibles prévus pour les corners à l'Orange Vélodrome

Alors que le Classique contre le Paris Saint-Germain approche à grands pas (dimanche à 20h45, 11e journée de Ligue 1), l'Olympique de Marseille fait déjà tout pour qu'il n'y ait pas d'incidents pendant la rencontre. Il y a quelques heures, le président Pablo Longoria s'est adressé aux supporters via une lettre publiée sur le site officiel du club. Et à l'Orange Vélodrome, on s'active également pour limiter les potentiels incidents.

Comme le révèle RMC Sport, la formation phocéenne a commandé quatre filets amovibles pour les placer notamment au niveau des poteaux de corner. Car la semaine passée contre le FC Lorient, Stéphane Diarra avait déjà été la cible d'une boulette de papier... et l'OM veut éviter ce genre d'incidents, surtout si des joueurs comme Mbappé, Neymar ou Messi tirent les coups de pied arrêtés. Les filets pourront en tout cas être déplacés par des stadiers.

