Serie A : Naples crucifie la Juventus dans le temps additionnel

La dernière rencontre du jour comptant pour la 31ème journée de Serie A offrait un beau duel entre la Juventus et le Napoli. A domicile, les Turinois comptaient finir de la meilleure des manières une semaine ponctuée par la suspension de ses 15 points de pénalité en championnat mais aussi la qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa. De leur côté, les Napolitains devaient réagir après son élimination en quarts de finale de la Ligue des Champions et une grosse baisse de régime. Face au leader de Serie A, les joueurs de Massimiliano Allegri ne prenaient pas le contrôle du ballon et laissaient les Napolitains maîtriser les débats. Malgré de bonnes intentions de part et d’autre, le manque de justesse dans le dernier geste pour les visiteurs et le manque de tranchant en contre pour les locaux ne donnaient pas lieu à de véritables occasions en première période.

Au retour des vestiaires, les 22 acteurs de cette rencontre revenaient sur le pré avec les mêmes intentions. Les coéquipiers de Giovanni Di Lorenzo continuaient de pousser pour faire la différence tandis que la Vieille Dame se contentait de limiter la casse. A l’aube du dernier quart d’heure de cette rencontre, Victor Osimhen se retournait dans la surface adverse et décochait une belle frappe qui terminait sa course sur la barre transversale de Wojciech Szczesny (70e). Dans la foulée, l’attaquant napolitain trouvait cette fois-ci le gardien turinois sur son chemin (71e). Après avoir laissé passer l’orage, les Bianconeri se réveillaient enfin et Angel Di Maria et Dusan Vlahovic pensaient ouvrir le score mais les deux buts étaient finalement refusés par la VAR respectivement pour une faute en amont du but de l’Argentin (85e) et une sortie de but pour le Serbe (90e+1). Finalement, Naples trouvait les ressources pour crucifier les Turinois dans le temps additionnel (90e+4, 0-1). Au classement, la Juventus reste scotchée à la 3ème place tandis que les Napolitains retrouvent la victoire.

