PSG : Kylian Mbappé sonne déjà la révolte face au Bayern

Il n’était pas loin de sauver les siens. Entré à la 53e, juste après l’ouverture du score signée Coman, Kylian Mbappé a mis un petit moment à se montrer avant de faire trembler le Bayern. D’abord en perdant son duel devant Yann Sommer à la suite d’un long raid depuis le côté gauche (73e), puis en pensant égaliser (77e) mais Nuno Mendes, passeur décisif était finalement signalé hors-jeu.

Le club de la capitale a fini par s’incliner (1-0) mais il y a des motifs pour espérer. Le PSG a bien mieux terminé cette rencontre, ce qui n’a pas échappé à l’attaquant de 24 ans, qui s’est arrêté au micro de Canal Plus au coup de sifflet final. «Il faut retenir la fin. On a des avantages, on a vu qu’on était capable de les mettre en difficultés. Maintenant, il faut que tout nos joueurs soient eu bonne santé. »

Mbappé est déterminé

D’après Mbappé, le score encore serré avant le retour et les fins de blessures vont permettre aux Parisiens de se présenter conquérants en Bavière. «Oui il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. On a vu que quand on a notre équipe, on peut faire un foot offensif et ils ne sont pas à l’aise. On peut aller là bas, gagner et se qualifier » prévient le numéro 7 déterminé, malgré son physique encore trop juste.

Il a lui-même reconnu qu’il n’aurait pas dû être disponible ce soir, mais il a forcé le destin et ça a bien failli payer. «C’était compliqué et imprévisible. Je n’étais pas censé jouer mais je voulais être là pour les copains, pour donner mon énergie. Je veux toujours jouer mais là il se faut se contenter de ce qu’on peut faire.» Dans trois semaines, il sera sans doute dans de bien meilleures conditions. Il le faut pour le PSG.