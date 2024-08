L’Espagne se déchire sur la première de Kylian Mbappé au Real Madrid

C’était un événement et probablement le premier moment marquant de cette saison 2024-2025 de football. Ce mercredi soir, le Real Madrid affrontait l’Atalanta en Supercoupe d’Europe. L’occasion pour Carlo Ancelotti de titulariser pour la première fois Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque madrilène. Une semaine seulement après son début de préparation avec ses nouveaux coéquipiers, le Français était donc titulaire aux côtés des stars Vinicius Jr et Jude Bellingham. Rodrygo Goes complétait ce quatuor offensif très alléchant.

Et forcément, KM9 était très observé pour sa première sous ses nouvelles couleurs. Dans un rôle de numéro 9 qu’il n’a jamais vraiment apprécié, l’ancien attaquant du PSG devait aussi rassurer sur sa capacité à s’adapter au système de Carlo Ancelotti et à combiner avec ses coéquipiers. S’il a finalement connu une rencontre en demi-teinte, il s’est finalement illustré en inscrivant un joli but sur un bon service de Jude Bellingham. De quoi marquer les esprits et finalement ouvrir son compteur but avec sa nouvelle équipe. Et la presse espagnole a évidemment analysé la rencontre du Français.

«Les débuts dont Kylian Mbappé avait tant rêvé», titre ainsi Marca qui évoque également le début du trio de rêve «la BMV» (Bellingham, Mbappé, Vinicius Jr) avant de rajouter que le Français, malgré son but, a été dans l’ombre d’un Bellingham brillant. «Le Français a terminé la soirée en marquant pour ses débuts, comme d’autres grandes stars du Real Madrid l’ont fait auparavant : son idole Cristiano, Ronaldo, Bale ou Bellingham lui-même, qui a volé la vedette à l’ex du PSG avec justice hier.» De son côté, l’autre média madrilène AS évoque «Une Supercoupe avec Mbappé». Le quotidien espagnol parle aussi de la prestation du Français et souligne surtout le fait que Vinicius et Bellingham, très au-dessus de Mbappé, lui ont permis de briller. Vinicius paie un verre à Mbappe, titre dans ses pages AS qui ajoute : «Le Brésilien et le meilleur Bellingham soulèvent Madrid, qui remporte sa sixième Supercoupe Valverde ouvre le score et le Français marque son premier but en tant que joueur blanc. Il arrive dans une équipe multi-championne et, grâce au succès des autres, il arrive déjà sans cette aura de footballeur qui va tout changer. »

Même son de cloche du côté de la presse catalane qui n’a pas été impressionné du tout par les débuts du Français. Évidemment si sa capacité à marquer même lorsqu’il est moins bien fait trembler les adversaires, en Espagne, on remarque ses difficultés dans le jeu pour le moment. «Le but a sauvé des débuts discrets pour Mbappé» écrit Sport qui enchaîne. «L’attaquant français n’a pas affiché son meilleur niveau lors de la victoire du Real Madrid (2-0) contre l’Atalanta. Les débuts ont été positifs, car il a marqué un but et a pu célébrer un titre, mais les sensations footballistiques n’étaient pas celles attendues. (…) L’attaquant français manquait toujours de rythme et d’étincelle, mais désireux d’intervenir et de chercher à s’associer à ses partenaires offensifs Vinicius et Rodrygo. Les sensations qu’il a exposées en Pologne sont loin de celles exigées d’une star.» De son côté, le Mundo Deportivo est plus sobre dans son analyse. «Mbappé a signé des débuts classiques et simples. Pas de vantardise. Répondre aux attentes mais ne pas les dépasser, qu’il y a beaucoup à jouer». La première de Kylian Mbappé a donc logiquement fait parler. Et s’il s’est illustré par son premier but, le premier d’une longue série probablement, il va falloir faire bien plus pour faire taire la presse espagnole qui attend donc du Français qu’il se mette rapidement au niveau des stars de Liga. Patience…