Barça : Hansi Flick a réglé ses comptes avec son vestiaire

L’humiliation face à l’Atlético de Madrid (0-4) en Coupe du Roi n’est pas passée pour Hansi Flick. Le coach du Barça, qui n’a pas du tout apprécié l’attitude de son équipe en première période, avait poussé un gros coup de gueule contre son vestiaire à la mi-temps du match, comme rapporté par la presse espagnole. Et preuve que la pilule n’est pas du tout passée, selon le Mundo Deportivo, le coach allemand a remis une couche vendredi.

La suite après cette publicité

En effet, après l’entraînement de ce vendredi, l’ancien coach du Bayern a demandé une réunion avec ses joueurs pour faire comprendre à son effectif que la première mi-temps face aux Colchoneros avait été inacceptable. Il leur a reproché un manque d’intensité, de combativité et d’esprit d’équipe, ce qui ne ressemble pas à l’ADN du Barça selon lui. Il faudra répondre présent ce dimanche face à Girona pour savoir si le message est passé.