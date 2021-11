Mercato : Paul Pogba a une destination préférée

La suite après cette publicité

En ce moment, Paul Pogba (28 ans) ne doit pas trop lire les journaux. Car quand il les ouvre, le champion du monde 2018 prend la mouche. Dernièrement, par exemple, le milieu de terrain de Manchester United s’était agacé sur ses réseaux sociaux suite aux articles publiés par les tabloïds affirmant que sa relation avec Ole Gunnar Solskjaer était au plus mal, notamment après le choc perdu face à Liverpool (0-5).

«*La presse tabloïd veut à nouveau créer une polémique avec des infos 100% fausses. De gros mensonges pour faire les gros titres. Des journalistes qui utilisent mon nom pour être vus, quand il n'y a rien à voir. La seule raison pour laquelle je m'adresse à ce m**rde est par respect pour mon coach, mon club et les fans, pour envoyer un message clair : moins vous lisez ces gens, mieux vous serez, ils n'ont aucune honte et diront n'importe quoi, sans aucun fondement.»

Retour aux sources ?

Mais cette saison, Pogba c’est aussi un dossier chaud pour les gazettes du mercato. Pour rappel, l’international tricolore (89 sélections, 11 buts) est en fin de contrat en juin prochain et, pour le moment, on est très loin d’une prolongation. Pire, les dernières nouvelles en provenance de la perfide Albion indiquaient que les dirigeants mancuniens auraient abandonné et se prépareraient désormais à perdre gratuitement leur numéro 6. Le scénario d’un départ semble donc se préciser et selon la Gazzetta dello Sport, Pogba aimerait revenir à la Juventus.

Ancien Bianconero de 2012 à 2016, le Français a l’avantage de bien connaître la maison turinoise. Et l’intérêt de la Vieille Dame pour le joueur est réciproque. La publication au papier rose ajoute qu’un contrat de trois ans sera envisagé, même si la question du salaire (Pogba touche environ 17 M€ annuels) sera l’une des clés de la négociation. Annoncé dans le viseur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, Paul Pogba privilégiera-t-il un retour aux sources ?