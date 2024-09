Le PSG est une vraie équipe selon Kang-In Lee

Vainqueur de Rennes ce vendredi au Parc des Princes (3-1), le PSG a fait le job, malgré quelques frayeurs en fin de rencontre. Parmi les performances à valoriser : celle de Kang-In Lee, utilisé dans un rôle hybride de faux numéro 9, et auteur du deuxième but parisien. Mais après le match, le Sud-Coréen a préféré louer l’état d’esprit de son équipe.

«On a préparé le match pour le gagner, et on est ravi de ce succès. On a joué ensemble, tout le monde s’entraide, tout le monde attaque, défend, et se met au service du collectif, a-t-il analysé au micro de beIN Sports. On est une vraie équipe et c’est le plus important.»