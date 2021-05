PSG : Everton d'accord pour lâcher Moise Kean mais...

La suite après cette publicité

Et de 13 ! Entré en jeu en fin de match face au Stade de Reims ce dimanche (4-0, 37e journée de Ligue 1), Moise Kean (21 ans) a inscrit son 13e but de la saison en championnat. Une jolie performance pour l'attaquant, apparu à 26 reprises en L1. Toutes compétitions confondues, l'Italien, prêté par Everton sans option d'achat, pointe à 17 réalisations.

Des états de services plus qu'appréciables pour l'international azzurro (8 sélections, 2 buts). Et logiquement, les Rouge-et-Bleu se verraient bien le conserver la saison prochaine. De son côté, le natif de Vercelli aimerait lui aussi rester un peu plus longtemps dans la Ville lumière. Son dernier message sur Instagram ne laisse en effet guère de doutes.

«Heureux de marquer pour le dernier match de la saison au Parc des Princes. J’espère te revoir la saison prochaine», a-t-il posté ce lundi en début d'après-midi. Toutes les conditions semblent donc réunies, d'autant que les Toffees, en difficulté sur le plan économique, sont eux partants pour vendre un élément acheté 30 M€ à l'été 2019 qui ne s'est pas franchement imposé chez eux.

Oui mais voilà, les pensionnaires de Goodison Park, forts d'un contrat les liant au joueur jusqu'en juin 2024, de sa cote après une saison réussie dans la capitale et de l'intérêt prononcé de son club formateur la Juventus, ne le lâcheront pas à moins de 40 à 50 M€ selon les derniers échos en provenance d'Angleterre. De quoi quelque peu freiner le PSG, déçu de son dernier investissement de ce genre (la levée de l'option d'achat de Mauro Icardi auprès de l'Inter)...

Julian Draxler will stay at Paris Saint-Germain until June 2024 - the new contract has been signed, Draxler has accepted the proposal since 10 days. 🔵🔴 #PSG



PSG are also working to sign Moise Kean - Everton are keen to sell him, but only for €45/50m proposal. 🔵 #EFC https://t.co/2DxS0uRzvS