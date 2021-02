Premier League : West Brom entretient l'espoir face à Brighton

Mal embarqué dans cette Premier League, West Bromwich recevait Brighton ce samedi, qui cherche également à se maintenir. Dans ce duel de bas de tableau, c'est le promu qui a réalisé la bonne opération en s'imposant 1-0 grâce à un but de Bartley (11e).

Toujours 19es, les Baggies sont encore loin de sortir de la zone rouge mais ils reviennent à 8 points du premier non relégable, Newcastle. Brighton reste 16e et possède un petit point de plus que les Magpies.

