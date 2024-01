Naples : Victor Osimhen revient sur son calvaire en Allemagne

Alors qu’il participe à la CAN avec le Nigeria, Victor Osimhen est revenu sur ses débuts difficiles en Allemagne à Wolfsburg, avant d’exploser en Belgique à Charleroi : «Il fut un temps où j’ai parlé à mon ancien agent et lui ai dit que j’étais prêt à aller dans un club de troisième ou quatrième division en Allemagne, car tout ce que je voulais, c’était jouer… Toute ma vie a été une lutte mais je suis toujours sorti vainqueur. Quelles que soient les mauvaises choses qui se sont produites là-bas, j’en assume l’entière responsabilité. C’était ma décision d’aller à Wolfsburg, pour essayer de m’améliorer, parce que je savais que j’étais encore en développement après la Coupe du Monde au Chili. Il y avait Mario Gómez là-bas, Divock Origi aussi. J’ai dû apprendre de ces gens», a-t-il affirmé dans un entretien accordé au Guardian.

«J’ai été rejeté par deux clubs en Belgique avant d’avoir l’opportunité de signer un prêt à Charleroi. C’est mon déménagement en Belgique, à Charleroi, qui a été le tournant de ma vie. Je dois ma réussite au président du club et aux Charlerois qui ont mis leur amour et leur confiance dans un garçon de 19 ans qui tentait de s’imposer. Je ne peux pas mentir : c’était épuisant au début. J’ai été le meilleur buteur de la Coupe du monde des moins de 17 ans et j’ai été choisi comme le deuxième meilleur joueur du tournoi mais ma carrière déclinait et entendre les gens dire toutes sortes de choses sur moi… Je connais le genre de joueur que je suis et la qualité que je possède. Je savais qu’une seule saison changerait ma vie pour toujours», a ensuite conclu l’attaquant du Napoli.