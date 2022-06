Chelsea : le double coup dingo que veut tenter Todd Boehly

La suite après cette publicité

L'été va être chaud à Chelsea. Maintenant que la vente du club est totalement réglée et que Todd Boehly a récupéré les pleins pouvoirs, l'écurie de la capitale anglaise va pouvoir se faire plaisir et offrir quelques jolis renforts à Chelsea. Il faut dire que ces derniers jours, il n'y a pas vraiment eu de rumeurs concernant d'éventuelles arrivées, et que l'actualité des pensionnaires de Stamford Bridge était surtout marquée par le départ de Romelu Lukaku vers l'Inter.

Samedi, des médias anglais évoquaient déjà la possibilité de voir Cristiano Ronaldo débarquer en terres londoniennes, avec un joli projet dont il serait la tête d'affiche. Et ce n'est pas tout, puisque comme l'indique le Daily Mail, le businessman américain est prêt à tout pour faire de jolis cadeaux à Thomas Tuchel et voudrait même frapper un double coup.

Sterling, renfort de poids

Recruter une doublette Sterling-Dembélé, tel est son projet selon la publication britannique. Le média indique que les Blues vont avoir 175 millions d'euros de budget pour recruter, ce qui sera largement suffisant pour enrôler les deux joueurs, le Français étant libre et l'Anglais étant en fin de contrat dans un an. Ce qui laisserait donc encore énormément de marges pour recruter d'autres joueurs derrière...

Concernant Dembélé, nous vous dévoilions déjà l'intérêt des Blues dans nos colonnes et sur nos réseaux sociaux, alors que l'entourage du joueur n'aurait pas vraiment eu de nouvelles du FC Barcelone ces dernières semaines. Thomas Tuchel serait particulièrement fan du joueur qu'il a connu à Dortmund. L'Anglais lui est convoité par bien des clubs dans le Royaume mais aussi en Europe, et tout indique qu'il partira aussi cet été, surtout que City a déjà fait ses emplettes en attaque. Pas de doutes, Boehly veut frapper fort d'entrée.