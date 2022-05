A quoi joue le Barça avec Ousmane Dembélé ?

La suite après cette publicité

«Ils (Dembélé et ses représentants) ont notre proposition et une date à décider, car il n'y a plus de place. Nous préparons la saison prochaine depuis longtemps, et c'est un problème avec lequel nous sommes coincés, car l'agent ne répond pas à l'offre. On dirait qu'ils ont une contre-proposition. Il y a une priorité en ce moment, qui est de remettre l'économie sur les rails.» Dans les colonnes de L'Esportiu, le président du FC Barcelone Joan Laporta assurait ne plus avoir de nouvelles du clan Dembelé.

Mais la vérité est tout autre puisqu'une réunion s'est déroulée il y a deux jours entre la direction du club blaugrana et Moussa Sissoko à Barcelone. Ce dernier arrivait d'ailleurs directement de Paris où il venait de s'entretenir avec Nasser Al-Khelaïfi comme nous vous le révélions samedi dernier.

Une réunion en début de semaine à Barcelone entre Laporta et Sissoko

La communication de Joan Laporta est donc pour le moins surprenante, une manière peut-être de se protéger après ce qui ressemblait clairement à la réunion de la dernière chance entre les différentes parties. Il faut dire que depuis quelques jours, le pessimisme est de mise à Barcelone, que ce soit du côté du directeur général du club Matteu Alemany que du côté de Xavi qui a a demi-mot avait fait ses adieux au champion du monde 2018 après le dernier match de la saison.

L'affaire se complique donc pour le FCB puisque le PSG par l'intermédiaire de NAK avance clairement sur le dossier Dembelé et en fait sa priorité absolue pour remplacer Angel Di Maria dont le contrat n'a pas été prolongé. Les prochaines heures seront donc décisives quant à l'avenir de celui qui a terminé meilleur passeur de la Liga. Pour le moment, c'est plus le PSG qui tient la corde, mais on a vu avec le feuilleton Kylian Mbappé que le vent peut rapidement tourner dans ce mercato estival déjà tellement fou.