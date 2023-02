Ligue 1 : Monaco maîtrise Clermont et recolle au podium

Monaco confirme son attrait pour les déplacements. Invaincu hors de ses bases depuis octobre dernier (défaite 4-3 à Lille), le club de la Principauté a étendu sa série en dominant largement Clermont ce dimanche, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Comme face à Auxerre mercredi (3-2), ou Ajaccio (7-1) il y a trois semaines, les joueurs de Philippe Clément n’ont pas laissé place au round d’observation, ouvrant le score après seulement deux minutes de jeu grâce à Guillermo Maripán. La 17e ouverture du score monégasque cette saison, meilleur total en Ligue 1.

Et comme face à Ajaccio, les Monégasques ont affiché leur capacité à dérouler et à secouer leur adversaire lorsqu’il est déjà dans les cordes. Après un numéro de dribbles d’Aleksandr Golovin, qui confirme d’ailleurs sa bonne santé du moment, Breel Embolo enfonçait les Clermontois d’une tête dans le but vide, pour porter son total de buts en championnat à 12 unités, le meilleure performance de l’international helvète depuis le début de sa carrière.

L’arsenal offensif de Monaco, la recette gagnante

Face à une formation auvergnate en forme, qui restait sur une série de 5 matches sans défaite avant cette rencontre, Monaco est resté inflexible grâce à sa pépinière de talents offensifs. Titularisé pour la première fois de l’année 2023 en Ligue 1, Takumi Minamino a rendu à Philippe Clément sa confiance, en se montrant plus en réussite qu’on l’avait connu auparavant, et en affichant une grosse activité. Krepin Diatta, qui a repris des couleurs ces dernières semaines, s’est également montré très remuant même s’il aurait, au moins, dû boucler sa partition avec une passe décisive pour Embolo (74e).

Avec des seconds couteaux capables de se montrer à leur avantage, comme aujourd’hui avec les absences de Wissam Ben Yedder, laissé sur le banc, et d’Eliesse Ben Seghir, forfait, l’armada offensive monégasque pourrait bien être la recette miracle pour se hisser sur le podium à la fin de la saison. D’autant que Kevin Volland, longuement blessé, a pu disputer une petite dizaine de minutes, se voyant même refuser un but pour hors-jeu (88e). En attendant, Monaco revient provisoirement à un petit point de Lens, 3ème, avant de recevoir le PSG le week-end prochain. Clermont, de son côté, reste 10ème juste derrière Nice et l’OL.