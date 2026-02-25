Menu Rechercher
Commenter
Officiel UEFA Youth League

Youth League : le PSG connaît son adversaire pour les 1/4 de finale

Par Jordan Pardon
1 min.
Mathis Jangeal ici avec le PSG @Maxppp

Dans le cadre des 1/8es de finale de Youth League, le PSG a corrigé le club finlandais d’Helsinki ce mercredi (6-1). Les Parisiens s’en sont remis à Adam Ayari, auteur d’un doublé, à Pierre Mounguengue, auteur de son 5e but de la compétition, ou encore à Mathis Jangeal, l’un des visages les plus connus de cette génération.

La suite après cette publicité

Ils devaient attendre l’issue de la rencontre entre Villarreal et le Legia Varsovie pour connaître l’identité de leur adversaire, et c’est maintenant chose faite. Les Rouge et Bleu défieront les Espagnols, vainqueurs 2-1 cet après-midi face à leurs homologues polonais. Villarreal avait notamment battu Manchester City, la Juventus ou encore Dortmund lors de la phase de championnat.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Youth League
Paris SG

En savoir plus sur

UEFA Youth League UEFA Youth League
Paris SG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier