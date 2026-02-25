Youth League : le PSG connaît son adversaire pour les 1/4 de finale

Dans le cadre des 1/8es de finale de Youth League, le PSG a corrigé le club finlandais d’Helsinki ce mercredi (6-1). Les Parisiens s’en sont remis à Adam Ayari, auteur d’un doublé, à Pierre Mounguengue, auteur de son 5e but de la compétition, ou encore à Mathis Jangeal, l’un des visages les plus connus de cette génération.

Ils devaient attendre l’issue de la rencontre entre Villarreal et le Legia Varsovie pour connaître l’identité de leur adversaire, et c’est maintenant chose faite. Les Rouge et Bleu défieront les Espagnols, vainqueurs 2-1 cet après-midi face à leurs homologues polonais. Villarreal avait notamment battu Manchester City, la Juventus ou encore Dortmund lors de la phase de championnat.