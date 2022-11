EdF : Didier Deschamps s'explique sur la sélection de Marcus Thuram

La suite après cette publicité

Didier Deschamps a fait son choix. Après les derniers matchs du week-end, le sélectionneur de l'équipe de France a choisi d'ajouter Marcus Thuram au groupe des 25 joueurs préalablement annoncé la semaine dernière. Le buteur du Borussia M'Gladbach a donc rejoint Clairefontaine pour le début du rassemblement des Bleus. Une convocation que Didier Deschamps gardait dans un coin de sa tête.

«Dans mon esprit, je savais que j'allais prendre un 26e, mais je préférais avoir du recul par rapport à tous les matchs qui avaient à se jouer derrière et les matchs de ce week-end pour avoir une photographie la plus claire possible avant qu'il vienne nous rejoindre. Mais ce n'est pas par rapport à Karim (Benzema) ou un autre attaquant qui pourrait avoir des inquiétudes, a assuré le sélectionneur des Bleus. C'est un équilibre dans la liste par rapport aux joueurs défensifs et offensifs», a-t-il expliqué.