L’Espagne détruit le FC Barcelone, la gifle contre Leroy Sané fait scandale en Allemagne

Encore un coup de massue pour le Barça

En Espagne ça jouait hier soir dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi. Et c’est une nouvelle désillusion pour le FC Barcelone qui a pris une claque face à l’Athletic. Une défaite (4-2) en prolongation qui enfonce un peu plus les Blaugranas et surtout Xavi dans la crise. Le quotidien Sport n’y va pas par quatre chemins ce matin et placarde que les Catalans sont «KO» ! «Le Barça est allé en prolongation au terme d’un match électrique au cours duquel l’équipe de Xavi est revenue au score pour battre l’Athletic, mais n’a pas été en mesure de terminer le travail. Les Blaugranas n’ont plus la possibilité de remporter un nouveau trophée et n’auront plus que la Ligue et la Ligue des champions à espérer en janvier.» Même son de cloche en Une du Mundo Deportivo qui placarde que c’est un «effondrement». Le Barça, avec un grand Lamine qui a manqué une occasion en or, a donné le meilleur de lui-même jusqu’à la prolongation… La version basque du quotidien en revanche se réjouit de cette qualification pour les demies : «Tout reste à la maison» en référence aux frères Williams qui ont marqué lors des prolongations. C’est aussi ce que met en avant le journal AS qui parle de «beaucoup de Williams» sur sa couverture. Il y a une forme de résignation et de fin de saison pour le Barça qui ne semble pas apte à remporter un titre cette année. Les médias locaux mettent en avant la fin de cycle de l’ère Xavi, qui malgré tout veut garder «la tête haute» jusqu’à la fin de saison.

Le pétage de plomb du coach de l’Union Berlin

En Allemagne aussi ça jouait hier soir à l’occasion d’un match en retard de la 13e journée de Bundesliga entre le Bayern Munich et l’Union Berlin ! Et cela n’a pas été du grand spectacle car les Bavarois ont réalisé le strict minimum pour s’imposer 1-0. C’est ce que reprend l’Abendzeitung de Munich dans ses pages sports ce matin. «Trois points et une gifle», écrit le tabloïd. «Après la faillite embarrassante contre Brême, le Bayern réussit une sorte de réaction dans le match contre Union grâce à Guerreiro et à la nouvelle arrivée hivernale d’Eric Dier. L’entraîneur de Berlin met une gifle à Leroy Sané», lors d’une embrouille sur le bord terrain. En effet, le technicien croate, Nenad Bjelica, a été expulsé à la 74e minute à l’issue d’une prise de bec avec Leroy Sané. Sur le bord de la touche, le coach de 52 ans a refusé de rendre le ballon à l’international allemand. S’en est suivi une échauffourée entre les deux hommes au cours de laquelle le natif d’Osijek a perdu son sang-froid en repoussant l’ailier de 28 ans d’une main au visage. Nenad Bjelica risque sûrement gros dans cette affaire, même s’il a tenu à s’excuser après la rencontre. «Il (Leroy Sané) m’a poussé dans ma zone et puis j’ai réagi. Mais ce n’est pas possible, ce que j’ai fait ne peut pas être toléré. Je comprends le carton rouge. J’étais toujours enthousiasmé par l’action du penalty», a-t-il indiqué dans des propos relayés par Sky Allemagne. Leroy Sané a lui déclaré ne pas comprendre la réaction du coach adverse à Bild, le média parle de scandale sur son site ce matin. «En fait, je voulais juste récupérer le ballon rapidement pour lancer la prochaine attaque, puis c’est devenu un peu fou et il m’a attrapé au visage.» Bref, c’était tendu mais le Bayern revient à 4 points du Bayer Leverkusen en tête du classement.

Liverpool remercie Luis Diaz

En Angleterre, on avait droit à une demi-finale de FA Cup entre Fulham et Liverpool ! Et ce sont les Reds qui se sont qualifiés pour la finale grâce à leur match nul, hier soir (1-1). Grâce à sa victoire (2-1) au match aller, l’équipe de Jürgen Klopp cumule un score de 3-2 sur l’ensemble des deux matches. Et les Reds peuvent remercier Luis Diaz, auteur de l’ouverture du score hier soir. Pour le Daily Mirror, «Ouf, c’est fait ! Diaz assure à Liverpool un rendez-vous à Wembley mais la fin de match a été nerveuse après le but de Diop dans le dernier quart d’heure.» Pour le Daily Star, cette qualification est à la «gloire de Diaz» ! «Un coup d’éclat pour un voyage à Wembley», estime le tabloïd. Enfin, le Daily Mail estime que les joueurs de Liverpool n’ont pas forcé pour se qualifier mais ils «font le dernier pas» pour se qualifier et tenter de remporter un titre à Wembley face à Chelsea, le 25 février prochain.